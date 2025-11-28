x
28 ноября 2025
28 ноября 2025
28 ноября 2025
28 ноября 2025
Экономика

Суд обязал алмазную компанию Льва Леваева заплатить налоги в Израиле

Налоги
Судебные решения
время публикации: 28 ноября 2025 г., 07:48 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 07:50
Суд обязал алмазную компанию Льва Леваева заплатить налоги в Израиле
Flash90. Фото: Й.Зелигер

Тель-Авивский окружной суд постановил, что алмазная компания LLD Diamonds, принадлежащая Леву Левиеву, должна уплатить в Израиле налог в размере несколько десятков миллионов шекелей в связи с продажей своих активов в алмазных корпорациях, действовавших в США.

Решение касается проведенной LLD Diamonds более десяти лет назад реструктуризации группы компаний, находившихся в ее владении на Виргинских островах и в США, в рамках которой она получила отсрочку по уплате налога, призванную позволить ей реорганизовать свою международную деятельность.

Согласно судебному постановлению, осуществленная в 2018 году продажа прав на эти компании активировала установленные тогда условия, и поэтому компания обязана уплатить налог в Израиле с полученной прибыли.

Экономика
