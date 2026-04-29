Баарав-Миара отменила налоговые льготы для тех, кто жертвует деньги на йешивы

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара опубликовала заключение, согласно которому, те, кто жертвуют деньги на йешивы, не смогут получать налоговые льготы. Речь идет о йешивах, где учатся военнообязанные ультраортодоксы.

"На основании постановлений суда, а также на основании профессиональных выводов, мы пришли к заключению о том, что государство не имеет право на побочное финансирование религиозных учебных заведений, где учатся подлежащие призыву", - заявила Баарав-Миара.

Это постановление вызвало гнев ультраортодоксальных политиков. Глава "Дегель а-Тора" Моше Гафни заявил, что речь идет об объявлении открытой войны ультраортодоксальному еврейству. "Это уже не юридический вопрос. Мы имеем дело со систематическим и идеологическим преследованием", - заявил Гафни.