Баарав-Миара отменила налоговые льготы для тех, кто жертвует деньги на йешивы

время публикации: 29 апреля 2026 г., 20:28 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 20:28
Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара опубликовала заключение, согласно которому, те, кто жертвуют деньги на йешивы, не смогут получать налоговые льготы. Речь идет о йешивах, где учатся военнообязанные ультраортодоксы.

"На основании постановлений суда, а также на основании профессиональных выводов, мы пришли к заключению о том, что государство не имеет право на побочное финансирование религиозных учебных заведений, где учатся подлежащие призыву", - заявила Баарав-Миара.

Это постановление вызвало гнев ультраортодоксальных политиков. Глава "Дегель а-Тора" Моше Гафни заявил, что речь идет об объявлении открытой войны ультраортодоксальному еврейству. "Это уже не юридический вопрос. Мы имеем дело со систематическим и идеологическим преследованием", - заявил Гафни.

