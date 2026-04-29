29 апреля 2026
Экономика

Минобороны потребовало от оборонных концернов максимально ускорить производство вооружений

время публикации: 29 апреля 2026 г., 18:19 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 18:50
Пресс-служба Минобороны

Генеральный директор министерства обороны генерал-майор запаса Амир Барам провел в среду, 29 апреля, совещание с руководителями крупнейших оборонных предприятий страны. На встречу были приглашены – "Авиационная промышленность", "Рафаэль", "Эльбит Маарахот" и "Томер". Совещание было посвящено ускорению производства вооружений и достижению полной оборонной самостоятельности Израиля в производстве боеприпасов и критически важных компонентов.

"В соответствии с распоряжением министра обороны Исраэля Каца, мы находимся в состоянии непрерывного чрезвычайного положения, – напомнил Барам. – Мы должны использовать эти дни и продолжать наращивать темпы производства изо всех сил". Он также отметил, что министерство обороны делает все возможное для погашения задолженности перед оборонными предприятиями, возникшей из-за хронического недофинансирования со стороны минфина.

На совещании также стало известно о смене руководства компании "Томер", выпускающей двигатели для ракет-перехватчиков "Хец". Мордехай Бен-Ами, возглавлявший компанию десять лет, передал пост Дотану Габаю. Барам поблагодарил Бен-Ами за вклад в наращивание производства ракет-перехватчиков.

Отметим, что ранее газета "Калькалист" написала, что совокупный долг министерства обороны трем крупнейшим оборонным концернам страны достиг 13 миллиардов шекелей.

Самая большая задолженность, 6 миллиардов шекелей, существует перед концерном "Рафаэль", производящим системы ПРО "Железный купол", "Праща Давида" и "Ор Эйтан".

