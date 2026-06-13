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Медицинский журнал The Lancet требует исключить Израиль из WMA из-за войны в секторе Газы

Антисемитизм
Медицина
время публикации: 13 июня 2026 г., 20:31 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 20:58
Медицинский журнал The Lancet требует исключить Израиль из WMA из-за войны в секторе Газы
AP Photo/Werner Kreusch

The Lancet, один из двух наиболее авторитетных медицинских журналов в мире, опубликовал призыв к приостановке членства Медицинской ассоциации Израиля (IMA) во Всемирной медицинской ассоциации (WMA).

По заявлению авторов публикации, израильская организация "не осудила геноцид палестинцев, разрушение системы здравоохранения в секторе Газы и пытки заключенных".

Эта резонансная публикация, вышедшая в рубрике World Report, знаменует собой очередной этап эскалации бойкота против медицинских и академических институтов Израиля на фоне войны.

В материале сообщается, что петицию с требованием отстранить израильскую ассоциацию от участия в WMA подписали 1150 работников сферы здравоохранения.

Мир
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