Курс валют в Израиле на 29 апреля 2026 года: доллар и евро упали до рекордной отметки

Банк Израиля сообщает, что в среду, 29 апреля, валютные торги завершились резким падением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю. Доллар и евро достигли рекордно низкой отметки.

Курс доллара рухнул на 1,003% и составил 2,961 шекеля за $1. Курс евро упал на 0,918% и составил 3,465 шекеля за €1.