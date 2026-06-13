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Ближний Восток

Трамп сообщил, что подписание сделки с Ираном "запланировано на завтра"

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 13 июня 2026 г., 19:57 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 20:29
Трамп сообщил, что подписание сделки с Ираном "запланировано на завтра"
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что подписание сделки с Ираном "запланировано на завтра, и сразу после этого Ормузский пролив будет открыт для всех".

Он также отметил: "Наши отношения с Ираном изменились и стали намного лучше, чем при прошлых администрациях. В отличие от сотен миллиардов долларов, которые Обама выплачивал им, сейчас никакие деньги не перейдут из рук в руки. В подходящее время, когда все утихнет, мы зайдем, соберем эту ядерную пыль, погребенную глубоко под гранитными горами, смешаем ее и уничтожим – будь то в Иране или в США".

Кроме того, Трамп добавил, что "на самом деле они больше не хотят ядерного оружия, и у них его не будет – ни путем покупки, ни путем разработки, ни любым другим способом".

Между тем, сведения о том, когда именно будет подписан меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, пока остаются противоречивыми. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что соглашение точно не будет подписано 14 июня.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф утверждает, что подписание состоянится в ближайшее время, в течение 24 часов.

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