Аракчи отправится в Пакистан с "техническим визитом", дата подписания меморандума неизвестна

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в воскресенье, 14 июня, отправится в Пакистан для проведения технических переговоров по разрабатываемому соглашению между Тегераном и Вашингтоном, сообщило агентство "Аль-Арабия" со ссылкой на арабские источники.

Между тем, сведения о том, когда именно будет подписан меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, пока остаются противоречивыми. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что соглашение точно не будет подписано 14 июня.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф утверждает, что подписание состоянится в ближайшее время, в течение 24 часов. Президент США Дональд Трамп опубликовал у себя в соцсети пост пакистанского лидера, давая этим понять, что соглашение будет подписано завтра.