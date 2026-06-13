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Ближний Восток

Аракчи отправится в Пакистан с "техническим визитом", дата подписания меморандума неизвестна

США
Иран
Пакистан
Война с Ираном
время публикации: 13 июня 2026 г., 18:46 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 19:44
Аббас Аракчи
AP Photo/Khalil Hamra

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в воскресенье, 14 июня, отправится в Пакистан для проведения технических переговоров по разрабатываемому соглашению между Тегераном и Вашингтоном, сообщило агентство "Аль-Арабия" со ссылкой на арабские источники.

Между тем, сведения о том, когда именно будет подписан меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, пока остаются противоречивыми. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что соглашение точно не будет подписано 14 июня.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф утверждает, что подписание состоянится в ближайшее время, в течение 24 часов. Президент США Дональд Трамп опубликовал у себя в соцсети пост пакистанского лидера, давая этим понять, что соглашение будет подписано завтра.

Ближний Восток
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