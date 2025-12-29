x
29 декабря 2025
|
последняя новость: 19:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 декабря 2025
|
29 декабря 2025
|
последняя новость: 19:16
29 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Илон Маск примет участие в конференции по "умному транспорту" в Израиле

Биньямин Нетаниягу
Транспорт
Илон Маск
Мин.транспорта
время публикации: 29 декабря 2025 г., 18:55 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 18:55
Илон Маск в Израиле. Ноябрь 2023 года
Chaim GoldbergFlash90

Пресс-служба канцелярии премьер-министра сообщила, что после прибытия во Флориду Биньямин Нетаниягу провел видеоконференцию с предпринимателем Илоном Маском, министром транспорта Мири Регев и главой Национального штаба по искусственному интеллекту Эрезом Аскелем.

Участники видеовстречи обсудили продолжение сотрудничества с компанией Tesla, продвижение законодательства, касающегося автономного транспорта и развитие технологий искусственного интеллекта в Израиле.

Нетаниягу и Регев пригласили Илона Маска принять участие в конференции по умному транспорту, которая состоится в Израиле в марте. Пресс-служба главы правительства отмечает, что бизнесмен приглашение принял.

"Мы намерены дать Израилю мощный импульс и сделать его мировым лидером в области автономного транспорта, как мы сделали это в киберсфере и в других технологиях", – заявил премьер-министр Израиля.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook