Илон Маск примет участие в конференции по "умному транспорту" в Израиле

Пресс-служба канцелярии премьер-министра сообщила, что после прибытия во Флориду Биньямин Нетаниягу провел видеоконференцию с предпринимателем Илоном Маском, министром транспорта Мири Регев и главой Национального штаба по искусственному интеллекту Эрезом Аскелем.

Участники видеовстречи обсудили продолжение сотрудничества с компанией Tesla, продвижение законодательства, касающегося автономного транспорта и развитие технологий искусственного интеллекта в Израиле.

Нетаниягу и Регев пригласили Илона Маска принять участие в конференции по умному транспорту, которая состоится в Израиле в марте. Пресс-служба главы правительства отмечает, что бизнесмен приглашение принял.

"Мы намерены дать Израилю мощный импульс и сделать его мировым лидером в области автономного транспорта, как мы сделали это в киберсфере и в других технологиях", – заявил премьер-министр Израиля.