FDA одобрило израильскую разработку для лечения рака поджелудочной железы

Израильская компания Novocure сообщила об одобрении американским Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств еще одного своего продукта для лечения рака поджелудочной железы.

Novocure была основана на базе новаторского изобретения покойного профессора Йорама Палти для лечения рака путем направления электрических полей на опухоль, препятствующих делению клеток в опухоли.

Компания уже продает продукты для определенных типов рака мозга и легких. Новый продукт, получивший разрешение FDA, предназначен для пациентов с местнораспространенным раком поджелудочной железы и дается в сочетании с химиотерапией. Из компании сообщили, что речь идет о первом одобрении нового лечения для этой группы пациентов почти за три десятилетия.

Рак поджелудочной железы считается одним из самых смертоносных типов рака. Одобрение было дано после того, как компания завершила клиническое испытание, включившее 571 пациента, показало увеличение продолжительности жизни диагностированных в среднем на два месяца и увеличение срока до резкого ухудшения качества жизни более чем на полгода.