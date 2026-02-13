x
13 февраля 2026
|
последняя новость: 10:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 февраля 2026
|
13 февраля 2026
|
последняя новость: 10:02
13 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Опрос "Mаарива": Айзенкот усиливается за счет Беннета

Нафтали Беннет
Опрос
Гади Айзенкот
время публикации: 13 февраля 2026 г., 09:21 | последнее обновление: 13 февраля 2026 г., 09:23
Опрос "Mаарива": Айзенкот усиливается за счет Беннета
Yonatan Sindel/Flash90; Jonathan Shaul/Flash90

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 25 мандатов.

Партия "Беннет 2026" Нафтали Беннета набирает 21 мандат, теряя два мандата в пользу партии "Яшар" Гади Айзенкота. У "Оцма Йегудит" Итамара Бен-Гвира 10 мандатов, у "Демократим", "Еш Атид" и НДИ – по 9 мандатов.

ШАС набирает 8 мандатов, "Яадут а-Тора" – 7 мандатов, ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов.

"Кахоль-Лаван", "Милуимниким", "Ционут Датит" и БАЛАД не проходят электоральный барьер.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook