Опрос "Mаарива": Айзенкот усиливается за счет Беннета

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 25 мандатов.

Партия "Беннет 2026" Нафтали Беннета набирает 21 мандат, теряя два мандата в пользу партии "Яшар" Гади Айзенкота. У "Оцма Йегудит" Итамара Бен-Гвира 10 мандатов, у "Демократим", "Еш Атид" и НДИ – по 9 мандатов.

ШАС набирает 8 мандатов, "Яадут а-Тора" – 7 мандатов, ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов.

"Кахоль-Лаван", "Милуимниким", "Ционут Датит" и БАЛАД не проходят электоральный барьер.