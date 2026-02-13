Татьяна Берлин: "Коль Зхут" на русском языке должен продолжать существовать"

Несколько дней назад общественная активистка Татьяна Берлин опубликовала сообщение о своем увольнении под предлогом прекращения финансирования из проекта русской версии портала о социальных правах и льготах "Коль Зхут" после трех лет работы. Последовавшая вслед за этим реакция, по словам Берлин, из-за своих масштабов была неожиданной даже для нее самой: помимо тысяч комментариев и сотен публикаций с выражениями поддержки, в Кнессете было созвано экстренное заседание комиссии по алие, абсорбции и диаспоре, ситуацией в "Коль Зхут" заинтересовались в правительстве. Мы попросили Татьяну подробно рассказать Newsru.co.il о самом проекте, о ее месте в нем, о сложившейся ситуации и о планах на будущее. Беседовала Елена Пепел.

Дело в том, что это уже второе мое увольнение из проекта. И в первый раз меня уволили, когда я была на больничном, на официальном больничном с накопленными больничными днями и сидела дома со сломанной ногой, не могла поднять ногу. Тогда меня пытались уволить за то, что я якобы не прихожу на работу. Естественно, после моего письма в свою защиту увольнение было отменено, но неприятных моментов было много. После этого было много извинений, но с этим увольнением я чувствую, что видимо меня просто хотят почему-то убрать, чем-то я не нравлюсь. Но моя основная цель – добиться, чтобы перевод "Коль Зхут" на русский язык был продолжен, вне зависимости от того, кто будет переводить. Я не из тех, кто будет кричать "верните мне мою зарплату", тем более, что я уже почитала отзывы – некоторые люди уверены, что 600 тысяч за перевод получила именно я ("куда дела деньги?"). Я получала обычную зарплату, намного меньше средней по стране, кстати, а работала фактически круглые сутки.

Но давайте начнем с самого начала. Когда "Коль Зхут" появился на горизонте и было объявлено, что будет выделен миллион шекелей на перевод материалов сайта на русский язык, я отнеслась к этому скептически, не верила в этот проект, была уверена, что этот миллион раздербанят без реальных результатов, мы нередко уже видели такое в Израиле. Но я подала свою кандидатуру на конкурс. Связались со мной после этого только через год, я уже не ждала ответа, не знала, что с "Коль Зхут" происходит. Через год начался процесс: я прошла проверку моих переводческих качеств, моих текстов, многочисленные собеседования. Когда я проходила последнее интервью, у меня спрашивали о моей волонтерской деятельности в сообществе "Социальная и информационная помощь" – не будет ли это мешать моей работе. Я тогда сказала: "Если вы считаете, что это будет мешать, я отказываюсь принимать участие в "Коль Зхут", потому что волонтерство я не брошу". Генеральный директор "Коль Зхут", которая участвовала в заседании комиссии по вопросу прекращения финансирования, пришла на эту работу за месяц до меня. Меня принимали другие люди, которых сейчас в проекте нет.

Расскажи о том, как начал работать именно "русский проект" "Коль Зхут"?

Взяли меня на работу, взяли адвоката, который должен был исполнять роль главного редактора и обеспечивать юридическую точность переводов. Естественно, в первую очередь нас научили пользоваться системой: это не работает, как на большинстве сайтов на простом движке, нельзя просто написать текст и загрузить его. "Коль Зхут" основан на движке Wikipedia, в него встроено огромное количество синтаксиса, с которым пришлось месяц-другой разбираться. Хочу предвосхитить вопросы читателей о том, что искусственный интеллект с этим легко справляется – нет, это не так. Прежде всего, тогда ИИ еще не было. А на сегодняшний момент ИИ, самые лучшие и мощные системы, все равно не справляются с этим синтаксисом. Несмотря на то, что мы написали огромное количество промптов под разные системы ИИ – не получается добиться того, чтобы искусственный интеллект справился с правильным встраиванием текста. Иногда на встраивание текста уходит целый день: прежде всего, сам сайт построен справа налево, а мы на русском пишем слева направо, в результате синтаксис просто теряется, ломается вся структура формул, и приходится сидеть и перебирать варианты, пока не добьешься нужного результата.

Когда мы смогли построить систему на русском языке, были подключены переводчики. Повторю, в те годы еще никакого искусственного интеллекта не было. На перевод были взяты профессиональные переводчики по системе подряда, которые прошли очень серьезный конкурс, проверки качества и скорости работы. Кандидаты приходили в офис "Коль Зхут", выполняли тестовые задания по отобранным руководством портала текстам, и из двадцати примерно человек отобрали троих с самыми высокими результатами грамотности, точности и качества перевода. Они начали переводить сайт, а я занималась редактированием и корректированием текстов и встраиванием их в сайт, чтобы они заработали правильно. После этого задача юриста была проверить корректность перевода и утвердить все юридические тонкости.

В первый год нам удалось перевести около 1000 публикаций – сколько и было запланировано. Были общепринятые термины на русском языке, которые существовали ранее: мы их находили на сайтах "Битуах Леуми", государственных услуг, сверяли и использовали. Некоторые термины еще не были переведены на русский язык, и мы командой с переводчиками и с адвокатом согласовывали наиболее подходящие аналоги на русском. Таким образом мы даже создали целый словарь таких терминов, создание раздела со словарем на портале "Коль Зхут" пока так и не вышло.

В первый год было переведено около 1000 публикаций, потом нам неожиданно было объявлено, что бюджет на перевод закончился, и всех переводчиков отправили по домам. Потом уволили также адвоката, и оставили в проекте только меня, и в течение 2024 года целевого бюджета на перевод сайта "Коль Зхут" не было, а руководство портала выделяло деньги на мою зарплату из общего бюджета портала, бюджета на иврит и на арабский. Так я проработала год. Как раз в этот год уже появились программы искусственного интеллекта, которые очень сильно помогли мне в работе. Мы, наверное, одни из первых начали использовать ИИ, были написаны специальные промпты, и мы проверяли, какая из программ наиболее оптимально подойдет к нашим задачам и будет выдавать более грамотный и правильный перевод, сверяя попутно информацию с уже переведенными разделами "Коль Зхут". Но, честно могу сказать, несмотря на наличие такого помощника, как ИИ, работать одной, проверять, сверять и встраивать тексты было непросто. Тем не менее, за 2024 год были переведены еще более 1000 статей. Многие говорят, что это легко – я предлагаю им, когда будет объявлено, что "Коль Зхут" получает бюджет на продолжение переводов, попробовать поучаствовать в конкурсе на вакансию – и вперед. Я буду только рада, если кто-то захочет и сможет сделать то, что делалось до сегодняшнего момента, не теряя уровня и качества.

Проект "Коль Зхут" на русском языке появился тогда и в социальных сетях?

Параллельно с началом работы я создала страницу проекта в Facebook и канал в Telegram, чтобы держать связь с русскоязычной аудиторией. За три года, что я проработала в проекте, я получила всего 12 тысяч шекелей на продвижение страниц, это и был весь "рекламный" бюджет. Многие в соцсетях пишут, что я получила "сумасшедшие деньги" на продвижение – это не так. Единственный раз, когда ЛАПАМ (государственное рекламное агентство, – прим. ред.) поддержал рекламу – это был период после начала войны 7 октября 2023 года. Тогда через ЛАПАМ вышел ролик на 9-м канале и вышел баннер на крупных новостных сайтах, финансировали это через штаб "Исраэль Дигитали". Это был единственный раз, и после этого никакой рекламы никто нигде не давал – в том числе, когда началась война с Ираном (в июне 2025-го). После 7 октября и во время войны с Ираном я своими силами, обращаясь к администраторам каналов в Telegram и к главным редакторам новостных сайтов, просила дать рекламу на бесплатной основе. Многие соглашались, и огромная им за это благодарность: так люди, которые не знали о "Коль Зхут", смогли прочесть, что на портале можно найти информацию о реализации прав, необходимую на период войны.

Во время войны, кстати, было тяжелее всего, я работала ночью и днем, помимо того, что еще отвечала на сумасшедшее количество вопросов людей. Когда началась война, 7 октября, встал вопрос о том, что "Коль Зхут" не предоставляет информацию полностью: проект давал то, что написано в законах и инструкциях, а люди приходили с запросами, на которые не было ответов. Тогда на рабочем совещании я подняла вопрос о том, что мы неправильно работаем: люди получают базовую информацию, а случаи у людей индивидуальные. Только после этого в больших публикациях появился новый раздел часто задаваемых вопросов и ответов на них. Не только в русскоязычной части проекта, на иврите и на арабском тоже. Я считаю, что это моя заслуга: на сегодняшний день большинство публикаций в "Коль Зхут" переделаны, и в них добавлены вопросы и ответы.

Если вспомнить про войну, это был период безумного аврала: я себя просто не видела, не понимала себя, работала круглосуточно, волонтерила на произраильскую информацию и пропаганду, чтобы Израиль был представлен в правильном свете. Мы с мужем перевели и сделали графику для более 100 роликов, которые использовали правительство, ЦАХАЛ, министерство иностранных дел. Причем мы не получали исходников, мы вычищали видео, после чего ставили графику в том же стиле на русском языке. И мы делали это быстро. Так мы перевели более 100 видео, а сколько было переведено картинок, я уже и не вспомню. И это все я делала в тот период, когда мы делали срочные тексты о правах в связи с войной для "Коль Зхут", и когда я отвечала в своей группе на огромное количество вопросов.

Известны цифры заходов на русскую, ивритскую и арабскую части "Коль Зхут"?

После завершения войны и кризисов заходы немного упали. На сегодняшний момент, без какого-либо продвижения и без моих просьб о бесплатных публикациях, заходит примерно 20 тысяч человек в месяц: мы догнали по заходам арабскую часть портала, которая существует на несколько лет дольше. За эти годы я сделала очень большой прыжок – благодаря своим платформам, которые использовала для раскрутки портала "Коль Зхут" на русском языке, абсолютно бесплатно, конечно.

Я видела также претензии, что свое сообщество "Социальная и информационная помощь" открыла после начала работы в "Коль Зхут" – это не так, оно было создано в его нынешнем виде на несколько лет раньше. И пока не существовало "Коль Зхут" на русском, я сама переводила информацию и с "Коль Зхут", и с государственных сайтов на русский язык и публиковала в группе. Моя группа начала набирать популярность задолго до появления русской версии "Коль Зхут", и когда речь зашла о создании русскоязычной версии "Коль Зхут", я подала свою кандидатуру. Для меня было огромным счастьем, что я смогу помогать людям в больших масштабах, чем я это делала на территории своей группы в Facebook до сих пор. Для меня было неожиданно, что я смогу попасть в этот проект и заниматься тем, чем я занималась, это стало большой частью моей жизни.

На заседании комиссии депутат Евгений Сова назвал тебя "лицом сферы реализации прав русскоязычных в Израиле". Ты ведешь свою группу, ты пишешь статьи, выступаешь на радио: ты это делаешь как социальная активистка и ведущая группы "Социальная и информационная помощь", не как представитель "Коль Зхут"?

В первую очередь так, да. Но если мы говорим о радио "РЭКА", там я выступала от портала "Коль Зхут". На это главный редактор радио "РЭКА" получала разрешение от юридической службы "Кан", и у меня был закрыт целый час раз в неделю, где мы давали необходимую информацию по реализации прав на ту или иную тему. Изначально было построено так: новые темы были переведены и опубликованы на сайте, и об этом мы разговаривали в течение часа – что переведено, как можно найти сайт, это было сформулировано так, чтобы люди заходили, читали, узнавали и получали необходимую информацию на том языке, на котором им проще ее понять. Это был важный этап становления русскоязычного проекта, чтобы про "Коль Зхут" узнавали.

А узнаваемость надо было продвигать?

Это сейчас, если вбиваешь в поиск "социальное жилье", "пособия", "Битуах Леуми" и другие социальные темы, в первых двух ссылках человек увидит "Коль Зхут", но так было не всегда. Сейчас Google подключил искусственный интеллект Gemini к поисковику, который предоставляет нам короткую информацию по нашему запросу с линком на источник, и всегда в Gemini есть ссылка на "Коль Зхут", откуда он эту информацию берет. Это заслуга всей команды, конечно, но популяризация портала на моих платформах тоже давала немалую долю посещаемости. На сегодняшний день, в группе "Социальная и информационная помощь" около 63 тысяч человек, но с учетом того, что группа открыта для просмотров и комментариев не только для членов группы, ежемесячно мы достигаем миллионов просмотров. Что значит "мы", собственно. Я, это полностью моя группа, попытки ввести туда других ведущих успеха не принесли, к сожалению. Telegram-канал я начала развивать намного позже, на сегодняшний момент там почти 33,5 тысячи человек. На мой взгляд, это немало, тем более, что это естественный прирост, никакой финансовой поддержки для продвижения у меня нет. Собственно, поэтому мне так больно, когда каждый выходит со словами "да я сделаю так же и лучше" – сделайте, пожалуйста, снимите с меня часть нагрузки, где же вы все? Пока нашлись только люди, готовые скопировать сделанное нами и вставить в свою оболочку. Не видела, чтобы у них были какие-то впечатляющие результаты по популярности и помощи людям.

В начале разговора ты сказала, что это уже второе твое увольнение. Можно об этом подробнее?

Да. Для меня это было шоком еще и потому, что ровно год назад из "Коль Зхут" меня уволили, мотивировав это тем, что я не прихожу на работу в офис. Я предлагала тогда работать из дома, несмотря на то, что я была на больничном – я сломала тогда ногу и даже встать не могла, не говоря уже о том, чтобы сесть за руль и куда-то приехать. Естественно, у меня был официальный больничный, были накопленные больничные, я имела полное право находиться дома, но почему-то руководство вдруг решило, что это их не устраивает, и они попытались меня уволить. Естественно, я оспорила это увольнение. Увольнение моментально было отменено, и я получила кучу извинений. Но да, это было до безобразия неприятно, и когда через год я столкнулась с увольнением – закрадывается мысль, что это связано не только с бюджетом, просто нашли другой повод. Но дело все же не во мне. Да, это больно, неприятно, но "Коль Зхут" на русском языке должен продолжать существовать. Со мной, без меня – проект должен продолжаться, это самое важное. Это важно огромному количеству русскоязычных израильтян.

До сих пор на русский не переведены достаточно важные разделы, в том числе про матерей-одиночек. Какие еще не переведены?

Для них переведены некоторые релевантные статьи. Например, для матерей-одиночек имеют значение разделы о людях, имеющих низкие доходы. Часть этих материалов переведена, часть еще нет. Запланирован перевод всего, что связано с трудовыми правами, огромный раздел о пенсиях и выходе на пенсию, огромный раздел, связанный с долгами, с банкротством и как действовать со Службой судебного исполнения ("Оцаа ле-Поаль"). Эти вещи должны были пойти на перевод. На мой взгляд, это очень важные темы, потому что вопросы об этом задают постоянно. Мне приходится переводить все это пока самостоятельно в формате моей группы "Социальная и информационная помощь" и давать людям ответы, чтобы они хоть как-то начали разбираться в своих правах. В "Коль Зхут" есть определенная программа, которой мы следовали: на 2026 год, слава Богу, это программа была утверждена по нашим предложениям, нашей команды. То есть, на год, который начался и закончился из-за отсутствия бюджета. На этот год выбраны статьи из разделов "Занятость", "Производственные аварии", "Долги", "Налоги", "Пенсия", "Преклонный возраст", "Низкие доходы", "Жилье", "Дети и подростки", "Самозанятые", "Люди с психическими заболеваниями" и другие. В первый год проекта перевода темы нам "спущены сверху", и мы не могли понять, почему эту тему переводим, а более важные для русскоязычной аудитории остаются недоступными. Мы пытались спорить, что-то менять. В первый год через комиссии в Кнессете мы получали официальное разрешение на замену тех или иных выбранных для перевода разделов, сейчас уже разделы выбираем мы из учета потребностей русскоязычной аудитории. Только на 2026 год мы получили полное на это право, но случилось, что случилось: как получили, так у нас его и забрали.

Если судить по цифрам – переведено около половины статей, – можно было подумать, что переведено все, что важно для русскоязычных.

К сожалению, это далеко не так. Иногда создавалось впечатление, что в ведомствах, где принимают решения, не совсем понимают нужды русскоязычных граждан. В первую очередь, потому что они используют статистику, которую предоставила та или иная организация. Но я работаю буквально "на местности", "на шетахе", я работаю с людьми, я получаю реальные вопросы и могу ориентироваться в их частоте и количестве. Я узнаю, что людям необходимо, от самих людей. На мой взгляд – и тут я готова спорить с кем угодно – это самый естественный способ получения информации о том, что нужно людям. Потому что кто у нас принимает участие в статистических исследованиях Центрального статистического бюро, которое заставляет людей проходить те или иные опросы? Люди отвечают так, чтобы только от них отстали, ведь им угрожают ответственностью за отказ. Поэтому я не верю официальной статистике, я слышу то, что мне говорят люди. Периодически сама публикую опросы в группе: что бы вы хотели узнать, о чем вам интересно прочесть. И на основании этого выбираю темы, я их не придумываю. Это вопросы от людей: от матерей-одиночек, от пожилых людей, от тех, кто не имеет средств к существованию – именно от них нужно получать запросы.

Многие говорят: кому нужен перевод на русский язык? Приехали в страну – учите иврит. Но знаете что? Адвокаты пользуются переведенным сайтом "Коль Зхут". Люди заходят на сайт и получают информацию на том языке, который им нужен. Ведь не все в состоянии выучить быстро язык. Есть совсем новые репатрианты, ну не могут они за неделю освоить язык – им нужно где-то получать информацию? Есть огромное количество пожилых людей, которые не в состоянии овладеть языком в силу возраста – им нужно где-то брать информацию? Есть родители-одиночки, которые приезжают и пашут на минимальную заработную плату, на нескольких работах, чтобы хоть как-то выжить, у них нет времени на ульпаны и частных учителей – им нужно где-то брать информацию? Инвалидам, людям с ментальной инвалидностью – нужно где-то брать информацию? Если у них нет возможности выучить иврит – бросать их теперь на произвол судьбы? Это неправильно, такого не должно быть. Я не считаю, что Государство Израиль не в состоянии выделить бюджет на переводы ключевой социальной информации на разные языки.

"Коль Зхут" на сегодняшний день действует на трех языках: оригинальный портал на иврите, его перевод на арабский и на русский, самый новый проект, созданный три года назад. Планировались ли другие языки?

Многие задают вопрос – почему нет перевода на амхарский. Я могу это объяснить: на амхарский нет перевода, потому что у них огромное количество диалектов, у них нет одного общего письменного языка. Поэтому нет возможности сделать что-то общее, чтобы все понимали. Человек может говорить на амхарском, но не умеет читать на нем, и таких большинство. Именно потому, что они периодически друг друга не понимают, они приезжают в Израиль и учат иврит быстрее, чем выходцы из той же Франции. Кстати, насчет Франции – алия из Франции намного меньше, если бы их было больше, если бы кто-то лоббировал интересы французской алии в отношении переводов – на здоровье, это тоже важно. И вообще я считаю: если уж мы живем в стране, куда приезжает огромное количество репатриантов, говорящих на разных языках – перевод важной и необходимой информации на разные языки должен быть просто нормой. Почему, приехав в Италию и зайдя в ресторан с дигитальным терминалом заказа, ты видишь опцию заказа на семи-восьми языках, они не используют только итальянский. Почему в Израиле, в стране репатриантов, это должно быть чем-то из ряда вон выходящим? Это неправильно. И поэтому когда люди пишут "я выучил иврит, пусть и они учат" – мне неприятно такое видеть.

После того, как ты рассказала о своем увольнении, в социальных сетях появились возмущенные комментарии о том, что на проект перевода государство потратило "огромные деньги" – 1 миллион 600 тысяч шекелей, и нашлись те, кто заявил, что "за половину сделал бы то же самое". Как ты можешь это прокомментировать?

Я вижу претензии, как будто я миллионы на "Коль Зхут" заработала – ну не было этого. Я получала обычную зарплату, меньше средней по стране. Пожалуйста, берите это в расчет – не было у меня никаких гонораров, я не получала какие-то сумасшедшие бюджеты. То, что вам где-то написали – это ложь и неправда. И я еще раз хочу уточнить: не было никаких "огромных рекламных бюджетов" на продвижение проекта на "русской улице". Разговоры были, но дальше разговоров не пошло. Ребята, давайте будем честны: вы видите только поверхностную картинку, расставленные отформатированные тексты – вы не видите ни коды, ни перекрестные ссылки, ничего из огромного количества работы, необходимой для того, чтобы любой русскоговорящий израильтянин смог прочесть о своих правах на понятном ему языке. Вы ничего не знаете об ограничении количества знаков, из-за которого вместо подробного и более правильного термина приходится использовать максимально близкий, который "влезет" в это ограничение. Поэтому, наверное, так больно – люди оценивают всю ситуацию неправильно из-за того, что кто-то где-то гадость написал: "я за половину этой суммы лучше сделаю". Пожалуйста, делайте, мне уже помогли освободить для вас место. Только "сумма" вас очень разочарует, не путайте смету всего проекта на три года его работы с зарплатой исполнителя.

Ты ожидала такого резонанса на свой пост об увольнении?

Нет, совершенно не ожидала. Думала – ну, пожелают удачи несколько десятков человек. А тут такое поднялось... Очень хочется поблагодарить всех, кто написал, кто высказался в поддержку, огромная благодарность русскоязычным депутатам от разных партий и Гиладу Кариву, председателю комиссии по алие и абсорбции, – даже не в моем увольнении дело, благодаря их вмешательству проект перевода "Коль Зхут" на русский, может быть, не прекратится, и финансирование восстановят. Я не ожидала, что будет объявлено буквально с сегодня на завтра заседание комиссии. Было огромное количество звонков, поддержка невероятная, я до сих пор немножко в шоке, и очень всем благодарна. Естественно, моя группа "Социальная и информационная помощь" останется, туда всегда может зайти любой и задать вопрос. Хотя, конечно, примите в расчет, что я не робот, и у меня не всегда получается ответить быстро. Правда, важно соблюдать правила и не хамить другим участникам, таких мы стараемся удалять. В группе есть модератор, пожилой человек по имени Адольф, он очень мне помогает, и я безумно благодарна ему. И еще там мой муж – и больше никого, люди не выдерживают нагрузки.

Твоя группа действительно очень помогает. Скажи, какой еще канал помощи, на твой взгляд, необходим для русскоязычных израильтян? Что бы ты сделала, будь у тебя возможности, ресурсы, может быть, спонсоры?

Нужно, чтобы было реальное место, куда люди могут прийти физически и получить помощь в реализации прав. Да, в Израиле на сегодняшний момент существуют такие консультационные центры ШИЛ ("Ширут Иуц ле-Эзрах"), но к сожалению, они работают не в каждом городе. В них работают волонтеры, и каждый такой центр предоставляет помощь в разных сферах – в зависимости от того, какой компетенцией обладают местные волонтеры, нет чего-то общего. В одном городе может быть волонтер-адвокат для консультаций, в другом адвоката может не быть. Поэтому я мечтаю об открытии нормальных консультационных центров на разных языках, где будут обученные люди, которые в состоянии дать правильный ответ, а не отсебятину, где помогут заполнить бланки, помогут с переводом писем из государственных организаций, обеспечат сопровождение в местной бюрократии. Но очень важно, чтобы люди были обученные и компетентные. Ведь доходит до смешного – я получаю обращения от сотрудников муниципалитетов, которые просят меня проконсультировать обратившихся к ним граждан. И некомпетентность сотрудников госслужб это не проблема исключительно для русскоязычных, это повсеместно в Израиле. Я подписана на одно сообщество на иврите, где консультируют по "Битуах Леуми", и я регулярно вижу, какую чушь людям отвечают на их вопросы. Так что – если говорить о мечтах, я бы мечтала создать такую сеть центров социальной информации и помощи.