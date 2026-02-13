Задержан подозреваемый в убийстве Максима Буханенко и еще одном покушении

Полиция сообщила о раскрытии убийства Максима Буханенко, совершенного в Ашкелоне 24 декабря 2025 года, а также о раскрытии еще одного эпизода – покушения на убийство 10 декабря 2025 года.

По итогам расследования собрана доказательная база против подозреваемого, 12 февраля в окружной суд Беэр-Шевы были поданы обвинительное заключение и ходатайство об аресте до конца судебного разбирательства.

Расследование началось 24 декабря после сообщения о мужчине, найденном истекающим кровью на улице Гистадрут в Ашкелоне. По данным полиции, у пострадавшего были множественные ножевые ранения по всему телу. Его доставили в больницу "Барзилай", где врачи констатировали смерть. Было установлено, что убит Максим Буханенко.

Второй эпизод, который полиция связывает с тем же обвиняемым, произошел 10 декабря: потерпевшему, по версии следствия, нанесли ножевое ранение в область шеи. В сообщении полиции отмечается, что мотив мог быть связан с денежным долгом.

Полиция заявляет, что расследование велось в том числе в рамках скрытой фазы и под судебным запретом на публикацию, при взаимодействии с прокуратурой Южного округа. После оперативных мероприятий подозреваемого задержали, а по завершении сбора доказательств материалы были переданы в прокуратуру, которая и оформила обвинение.

Имя обвиняемого и имя потерпевшего по эпизоду 10 декабря официально пока не названы.