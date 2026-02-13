x
Экономика

В секторе Газы резко подорожали сигареты

Газа
время публикации: 13 февраля 2026 г., 08:28 | последнее обновление: 13 февраля 2026 г., 08:33
В секторе Газы резко подорожали сигареты
AP Photo/Adel Hana (иллюстрация, архив)

В последние дни в секторе Газы наблюдается резкий рост цен на сигареты с 70 шекелей за пачку после вступления в силу прекращения огня до 1300 шекелей сейчас, сообщает государственная служба новостей "Кан Хадашот".

Резкий скачок цен на сигареты происходит в связи с ужесточением мер по борьбе с контрабандой на фоне дела о контрабанде, расследуемого в эти израильскими правоохранительными органами и службами безопасности.

Согласно "Кан", жители сектора также обвиняют торговцев, создающих искусственный дефицит.

