В секторе Газы резко подорожали сигареты

В последние дни в секторе Газы наблюдается резкий рост цен на сигареты с 70 шекелей за пачку после вступления в силу прекращения огня до 1300 шекелей сейчас, сообщает государственная служба новостей "Кан Хадашот".

Резкий скачок цен на сигареты происходит в связи с ужесточением мер по борьбе с контрабандой на фоне дела о контрабанде, расследуемого в эти израильскими правоохранительными органами и службами безопасности.

Согласно "Кан", жители сектора также обвиняют торговцев, создающих искусственный дефицит.