От 3,5 до 18 млн шекелей: ТОП-5 самых дорогих автомобилей, вышедших на дороги Израиля в 2025 году

Из-за высокого налогообложения новые автомобили в Израиле никогда не были дешевыми, но далеко не каждый автомобиль стоит дороже квартиры. Портал Ice опубликовал список из пяти самых дорогих автомобилей, импортированных в Израиль за последний год.

Исторический рекорд принадлежит израильскому бизнесмену, заказавшему Ferrari Daytona SP3 (выпущено всего 599 машин) за 18 миллионов шекелей. Автомобиль – дань уважения гоночным автомобилям 60-х годов, оснащен атмосферным двигателем V12, производящим 830 л.с., и разгоняется до 100 км/ч за 2,85 секунды. Это не просто автомобиль, а коллекционный предмет, приобретенный как инвестиционный актив во всех отношениях.

На втором месте – Lamborghini Revuelto с ценником 4990000 шекелей, самый дорогой серийный автомобиль, доставленный в Израиль. Revuelto сочетает бензиновый двигатель V12 с тремя электрическими двигателями, производящими вместе 1015 лошадиных сил.

На третьем месте – Ferrari Purosangue. При базовой цене в 3,3 миллиона шекелей она была продана в Израиле за 4,8 миллиона шекелей из-за надбавок на кастомизацию, таких как цвет Bianco Italia и электрохромная панорамная крыша. Автомобиль оснащен атмосферным двигателем V12.

Rolls-Royce Cullinan занимает четвертое место с ценником 4700000 шекелей.

Замыкает ТОП-5 еще один представитель семейства Ferrari – SF90 (Stradale / Spider) с ценником 3650000 шекелей (до надбавок).