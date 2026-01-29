Петах-Тиква – в ТОП-50 самых дорогих для жизни городов мира

Статистический ресурс Numbeo опубликовал обновленный рейтинг самых дорогих городов мира. При расчете учитывались стоимость жилья и аренды жилья, расходы на коммунальные услуги, цены на проезд в общественном транспорте, цены в магазинах и ресторанах, покупательная способность местных жителей.

Первую шестерку самых дорогих для жизни городов мира составляют швейцарские Цюрих, Базель, Женева, Лозанна, Лугано и Берн.

Далее в рейтинге идут Нью-Йорк (США), Рейкьявик (Исландия), Гонолулу (США) и Гавайи (США).

В рейтинге за 2025 год в первую полусотню самых дорогих городов мира вошли сразу пять израильских. Тель-Авив – на 11-й строчке, Рамат-Ган – 24-й, Иерусалим – 26-й, Хайфа – 34-я, а Петах-Тиква – 49-я. Беэр-Шева – в самом начале второй полусотни – на 54-м месте.