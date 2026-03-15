ХАМАС призвал Моджатабу Хаменеи задействовать все силы проиранской оси против Израиля

На прошлой неделе лидеры ХАМАСа отправили два письма верховному лидеру Ирана Моджатабу Хаменеи: первое было официальным, а второе – не предназначалось для посторонних глаз. Об этом сообщил израильский телеканал "Кан-11".

Корреспондент телеканала Элиор Леви отмечает, что первое письмо было выдержано в официальном, дипломатическом тоне. В нем авторы поздравляли нового верховного лидера с избранием, и война в нем упоминается мельком. Второе письмо носит неформальный характер, и его тон воинственный.

Лидеры ХАМАСа во втором письме говорят, что им известно о попытках "связать руки движению сопротивления под видом соглашений", и дают понять, что ХАМАС никогда не пойдет на компромисс в том, что касается его оружия.

Элиор Леви сообщает, что в этом письме ХАМАС призывает нового верховного лидера Моджтаба Хаменеи действовать на всех фронтах, активировать все организации проиранской оси против Израиля.

ХАМАС также в этом письме резко критикует страны Персидского залива, стремящиеся к нормализации отношений с Израилем, называя этот лагерь проигравшим.