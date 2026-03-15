В результате ДТП на 67-й трассе пострадали четыре человека, состояние одного из них тяжелое
время публикации: 15 марта 2026 г., 21:49 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 21:49
На 67-й трассе, между развязками Бат-Шломо и Эйн Тут, произошла авария с участием грузовика и нескольких легковых автомобилей.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии пострадали четыре человека: мужчина (примерно 30 лет) получил тяжелые травмы, мужчина (примерно 60 лет) – травмы средней тяжести и еще двое пострадали легко.
Пострадавшие доставлены в больницы РАМБАМ и "А-Эмек".
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
