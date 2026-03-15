КСИР объявил "легитимными целями" объекты ВМС США в Красном море

Представитель центрального штаба Корпуса стражей исламской революции объявил в воскресенье, 15 марта, что присутствие американского авианосца Gerald Ford в Красном море рассматривается как угроза Исламской республике Иран.

В связи с этим КСИР объявил логистические объекты и объекты поддержки американского авианосца в Красном море "легитимными целями" для своих вооруженных сил.