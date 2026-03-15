15 марта 2026
Ближний Восток

КСИР объявил "легитимными целями" объекты ВМС США в Красном море

время публикации: 15 марта 2026 г., 22:32 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 22:35
Especialista en comunicación de 2da clase Ridge Leoni/Armada de EEUU vía AP

Представитель центрального штаба Корпуса стражей исламской революции объявил в воскресенье, 15 марта, что присутствие американского авианосца Gerald Ford в Красном море рассматривается как угроза Исламской республике Иран.

В связи с этим КСИР объявил логистические объекты и объекты поддержки американского авианосца в Красном море "легитимными целями" для своих вооруженных сил.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 07 марта 2026

Fox News: США могут направить на Ближний Восток третью авианосную ударную группу
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 марта 2026

Авианосец Gerald Ford ушел от побережья Израиля в Красное море
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 февраля 2026

Авианосец Gerald R. Ford приближается к Израилю, он прибудет в порт Хайфы