КСИР объявил "легитимными целями" объекты ВМС США в Красном море
время публикации: 15 марта 2026 г., 22:32 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 22:35
Представитель центрального штаба Корпуса стражей исламской революции объявил в воскресенье, 15 марта, что присутствие американского авианосца Gerald Ford в Красном море рассматривается как угроза Исламской республике Иран.
В связи с этим КСИР объявил логистические объекты и объекты поддержки американского авианосца в Красном море "легитимными целями" для своих вооруженных сил.
