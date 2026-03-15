Иранцы уничтожили в Кувейте итальянский БПЛА

Командование вооруженных сил Италии сообщило, что утром иранцы задействовали дрон для удара по расположенной авиабазе Али аль-Салем, где, наряду с американскими, дислоцируются и итальянские солдаты.

"В результате атаки зафиксировано попадание в укрепленный ангар, где находился беспилотный летательный аппарат нашей тактической авиационной группы. Итальянский БПЛА был уничтожен, персонал в безопасности", – заявил начальник генерального штаба Лучано Портолано.

Согласно заявлению, в последние дни численность тактической авиагруппы была сокращена в рамках мер, связанных с меняющейся ситуацией в регионе.

Напомним, что в ночь на 12 марта подверглась ракетной атаке база в иракском Эрбиле, где дислоцируются итальянские военнослужащие. "К счастью, наш персонал был в безопасности в убежище, пострадавших нет", – написал тогда министр иностранных дел Антонио Таяни.