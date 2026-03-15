x
15 марта 2026
|
последняя новость: 22:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 марта 2026
|
15 марта 2026
|
последняя новость: 22:32
15 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иранцы уничтожили в Кувейте итальянский БПЛА

Война с Ираном
Италия
время публикации: 15 марта 2026 г., 21:46 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 22:00
AP Photo/Bob Jordan

Командование вооруженных сил Италии сообщило, что утром иранцы задействовали дрон для удара по расположенной авиабазе Али аль-Салем, где, наряду с американскими, дислоцируются и итальянские солдаты.

"В результате атаки зафиксировано попадание в укрепленный ангар, где находился беспилотный летательный аппарат нашей тактической авиационной группы. Итальянский БПЛА был уничтожен, персонал в безопасности", – заявил начальник генерального штаба Лучано Портолано.

Согласно заявлению, в последние дни численность тактической авиагруппы была сокращена в рамках мер, связанных с меняющейся ситуацией в регионе.

Напомним, что в ночь на 12 марта подверглась ракетной атаке база в иракском Эрбиле, где дислоцируются итальянские военнослужащие. "К счастью, наш персонал был в безопасности в убежище, пострадавших нет", – написал тогда министр иностранных дел Антонио Таяни.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 марта 2026

В международном аэропорту Кувейта в результате атаки БПЛА повреждена радиолокационная система
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 марта 2026

Нанесен ракетный удар по базе итальянских солдат в иракском Курдистане