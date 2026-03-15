последняя новость: 22:32
В Герцлии на пешеходном переходе сбит известный журналист, его состояние средней тяжести

время публикации: 15 марта 2026 г., 22:15 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 22:17
Chaim Goldberg/Flash90

В Герцлии на пешеходном переходе был сбит автомобилем известный тележурналист Моше Нуссбаум. Он получил травмы средней тяжести.

По информации сайта "Сругим", 72-летний корреспондент телеканала "Кешет-12", по всей видимости, споткнулся при переходе дороги, упал, ударился головой, а после этого на него наехал автомобиль.

Нуссбаум доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

В 2024 году Моше Нуссбаум сообщил, что у него диагностирован боковой амиотрофический склероз (ALS). Какое-то время он продолжал делать репортажи, но речь его становилась все менее разборчивой, а затем он совсем исчез из эфира. В 2025 году телеканал несколько раз возвращал его в эфир, восстанавливая его речь с помощью ИИ.

Моше Нуссбаум также продолжал брать интервью у израильских и зарубежных звезд, они были оформлены в виде переписки в мессенджере.

Моше Нуссбаум, речь которого пострадала из-за болезни, вернется в эфир 12-го телеканала с помощью ИИ