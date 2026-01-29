Отчет Центра Тауба: соцрасходы в Израиле выросли из-за войны, обычные услуги "просели"

Рост социальных расходов в Израиле в 2024-2025 годах был обеспечен главным образом военными статьями – выплатами резервистам, пострадавшим от терактов и целевыми грантами после 7 октября 2023, тогда как расходы на соцуслуги, общественное жилье и систему долгосрочного ухода сократились. Такие выводы содержатся в отчете "Соцобеспечение в тени войны" Центра социально-экономических исследований Тауба.

Согласно публикации, в 2024 году на социальные расходы было направлено около 400 млрд шекелей – реальный рост примерно на 38 млрд по сравнению с 2023-м. Однако без учета прямых военных расходов увеличение составило лишь около 11 млрд. Соцрасходы на душу населения достигли 40784 шекеля (+7%), но "без военной компоненты" реального роста по сравнению с 2023 годом не было. При этом доля социальных расходов в общем объеме госрасходов снизилась до 59% – это минимум с 2013 года.

Центр Тауба отмечает резкий рост выплат через Национальный институт страхования ("Битуах леуми"): расходы на пособия выросли примерно до 172 млрд шекелей (около 140 млрд годом ранее). Значительная часть прироста связана с войной: гранты и выплаты, связанные с войной "Железные мечи" ("Война возрождения"), оцениваются примерно в 34 млрд шекелей в 2024 году, из них выплаты резервистам – около 26 млрд.

Отдельно подчеркивается рост числа получателей по программе для пострадавших от враждебных действий: количество имеющих право на выплаты увеличилось с 5706 (2022) до 32261 к апрелю 2025 года; около 92% новых признанных пострадавших – с психологической травмой. Расходы по программе выросли с 613 млн шекелей (2022) до 2,5 млрд (2024).

В отчете также говорится о дефиците социальных работников: по состоянию на август 2025 года около 18% ставок оставались незакрытыми (нехватка 1333 специалистов). В неблагополучных муниципалитетах доля незакрытых ставок выше, а нагрузка на одного соцработника заметно тяжелее.

Еще одна проблемная тема – общественное жилье. За 2014-2024 годы фонд соцжилья сократился примерно на 18% (с около 57,8 тыс. до 47,1 тыс. квартир), при этом число семей, ожидающих жилье, выросло примерно на 67%. Доля расходов на жилищную сферу в госбюджете, по оценке авторов, снизилась примерно до 0,7% в 2024 году, а доля социального жилья в жилищном фонде Израиля – около 1,8% против среднего уровня по ОЭСР около 7,4%.