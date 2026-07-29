Государство выставило на продажу со скидкой "каравиллы" для эвакуированных

Управление "Ткума", отвечающее за восстановление населенных пунктов юга Израиля, пострадавших в результате резни 7 октября 2023 года, проводит тендер по продаже временных домов, закупленных почти три года назад для размещения эвакуированных.

На данный момент речь идет о приблизительно 570 "каравиллах", которые управление предлагает выкупить за полцены.

Еще до тендера около 100 строений уже были проданы поселениям, принимавшим у себя эвакуированных. В Мишмар а-Эмеке были приобретены 40 единиц, в которых проживали жители Нахаль-Оза, кибуц Хацерим купил 30 строений, а кибуцы Ревивим и Рухама приобрели еще несколько десятков.

Каждый участник может приобрести строения на общую сумму до 6 миллионов шекелей, при этом обычно требуется покупка не менее семи единиц.

Цена каждого строения устанавливается на уровне 50% от первоначальной закупочной стоимости государства. Дом площадью 60 кв. м предлагается за 245–285 тысяч шекелей, дом площадью 80 кв. м – за 257–430 тысяч шекелей, дом площадью 90 кв. м будет продаваться за 307–349 тысяч шекелей, а дом площадью 120 кв. м – за 356–541 тысячу шекелей. Строения включают защищенную комнату (мамад), кухню, сантехническое оборудование, солнечный водонагреватель и кондиционер.

Кроме того, покупатель получает также помощь от управления "Ткума" для целей благоустройства, обустройства фундамента и подключения к инфраструктуре, а государство даже профинансирует транспортировку строений и их установку на новом месте.