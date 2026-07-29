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Ближний Восток

Иордания сообщила о перехвате пяти иранских баллистических ракет

Иордания
КСИР
Война с Ираном
время публикации: 29 июля 2026 г., 08:25 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 08:28
Иордания сообщила о перехвате пяти иранских баллистических ракет
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Иордания сообщила о перехвате пяти иранских баллистических ракет
Gili Yaari/Flash90

Силы противовоздушной обороны Иордании на рассвете 29 июля перехватили пять баллистических ракет, запущенных с территории Ирана. Об этом сообщили вооруженные силы королевства. Данных о пострадавших или ущербе не поступало.

По заявлению иорданских военных, ракеты были направлены на объекты на территории страны. Все они были уничтожены средствами ПВО до достижения целей.

Иранский "Корпус стражей исламской революции" взял на себя ответственность за атаку. КСИР утверждает, что целью ракетного удара были американская авиабаза и командный пункт Центрального командования вооруженных сил США в Иордании. Независимого подтверждения поражения каких-либо объектов нет.

Ранее CENTCOM сообщил, что Иран предпринял внезапную ракетную атаку на американские силы, размещенные на Ближнем Востоке, однако все выпущенные ракеты были перехвачены. Американские военные сохраняют повышенную боеготовность.

Ближний Восток
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