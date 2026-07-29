WhatsApp запускает новые функции для аудио и видеозвонков

Платформа моментальных сообщений WhatsApp анонсировала серию новых обновлений в сфере аудио и видеозвонков, с целью сделать использование платформы более удобным и гибким для частных пользователей и групп.

В частности, теперь можно будет совершать и принимать аудио и видеозвонки напрямую через WhatsApp Web, без необходимости скачивать специальное приложение для компьютера.

Еще одно нововведение позволит пользователям переключаться в ходе активного группового звонка между разными устройствами (телефон, компьютер), не прерывая разговор.

Также добавлена функция комнаты ожидания для групповых звонках, функция QuickHD – инструмент, позволяющий начинать видеозвонки в HD-качестве уже с самого начала разговора, и новая система подавления фонового шума, которая улучшит качество звука в шумной обстановке.