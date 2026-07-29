x
29 июля 2026
|
последняя новость: 09:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
29 июля 2026
|
29 июля 2026
|
последняя новость: 09:45
29 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

WhatsApp запускает новые функции для аудио и видеозвонков

Соцсети
время публикации: 29 июля 2026 г., 08:36 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 08:44
WhatsApp запускает новые функции для аудио и видеозвонков
0:00 0:00
WhatsApp запускает новые функции для аудио и видеозвонков
AP Photo/Martin Meissner

Платформа моментальных сообщений WhatsApp анонсировала серию новых обновлений в сфере аудио и видеозвонков, с целью сделать использование платформы более удобным и гибким для частных пользователей и групп.

В частности, теперь можно будет совершать и принимать аудио и видеозвонки напрямую через WhatsApp Web, без необходимости скачивать специальное приложение для компьютера.

Еще одно нововведение позволит пользователям переключаться в ходе активного группового звонка между разными устройствами (телефон, компьютер), не прерывая разговор.

Также добавлена функция комнаты ожидания для групповых звонках, функция QuickHD – инструмент, позволяющий начинать видеозвонки в HD-качестве уже с самого начала разговора, и новая система подавления фонового шума, которая улучшит качество звука в шумной обстановке.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook