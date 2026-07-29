The Marker: на израильском рынке труда "пропали" 160 тысяч рабочих

В сентябре 2023 года уровень участия в рынке рабочей силы в Израиле среди лиц в возрасте от 15 лет и старше составлял 63,9%.

Согласно данным, представленным на этой неделе главным экономистом министерства финансов Шмуэлем Абрамзоном, в мае 2026 года уровень участия в рынке рабочей силы составляет 61,6%.

Следует отметить, что уровень участия в рынке рабочей силы учитывает не только работающих или самозанятых, но и тех, кто активно занимается поиском работы или находится в неоплачиваемом отпуске.

Снижение на 2,3% означает, что 160 тысяч израильтян, работавших или искавших работу в сентябре 2023 года, сейчас не работают и не ищут работу.

Сокращение уровня участия в рынке рабочей силы зафиксировано практически во всех секторах – ультраортодоксы-мужчины, ультраортодоксальные женщины, неультраортодоксальные мужчины, неультраортодоксальные женщины, мужчины в арабском секторе. Единственное исключение – рост уровня участия в рынке рабочей силы среди женщин арабского сектора, составивший 1,5%.

Как сообщает The Marker, на текущий момент в министерстве финансов проводят исследования и анализ данных, чтобы установить причину данного явления, которое в долгосрочной перспективе угрожает стабильности экономики.

Среди возможных и частичных причин указываются резервистская служба – многие резервисты не ищут работу между циклами призыва, и льготы для ультраортодоксального сектора, снизившие мотивацию мужчин искать работу. Однако эти два фактора не могут объяснить всю картину.

При это на текущий момент рынок не показывает признаков острого дефицита рабочих рук (то есть быстрого роста зарплат) или массового перехода на государственные пособия.