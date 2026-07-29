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Ближний Восток

В Иране подтвердили смерть генерала, пилота Су-24, пытавшегося атаковать американскую базу в Катаре

Катар
КСИР
Война с Ираном
время публикации: 29 июля 2026 г., 06:39 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 06:41
В Иране подтвердили смерть генерала, пилота Су-24, пытавшегося атаковать американскую базу в Катаре
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Маджид Каземи
КСИР

Иранские СМИ со ссылкой на заявление "Корпуса стражей исламской революции" сообщили, что по результатам экспертиз и анализа ДНК подтверждена гибель бригадного генерала ВВС Ирана, пилота Маджида Каземи. Его останки должны быть вскоре доставлены в Иран.

Маджид Каземи входил в экипаж одного из двух иранских фронтовых бомбардировщиков Су-24, направленных 2 марта 2026 года к американской авиабазе Аль-Удэйд в Катаре. После исчезновения самолетов продолжались поиски и установление судьбы членов их экипажей.

Иранские самолеты были атакованы над Персидским заливом. КСИР утверждает, что самолеты атаковали цели и были сбиты на обратном пути. Министерство обороны Катара заявляло, что катарские ВВС сбили два приближавшихся из Ирана Су-24 до того, как они достигли целей.

По данным CNN, самолеты направлялись к базе Аль-Удэйд и промышленному району Рас-Лаффан, летели на предельно малой высоте и были сбиты примерно за две минуты до достижения целей после того, как их экипажи не ответили на радиопредупреждения.

Ближний Восток
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