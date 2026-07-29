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Пресса

WSJ: Иран отверг план Омана по совместному контролю над Ормузским проливом

Иран
СМИ
Война с Ираном
Судоходство
Оман
время публикации: 29 июля 2026 г., 08:32 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 08:35
WSJ: Иран отверг план Омана по совместному контролю над Ормузским проливом
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WSJ: Иран отверг план Омана по совместному контролю над Ормузским проливом
Wikipedia.org. Фото: MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC

Иран отверг предложенный Оманом временный план совместного управления Ормузским проливом и потребовал передать под его контроль большую часть стратегически важного водного пути. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Оман предлагал равномерно распределить контроль над проливом и создать региональный механизм обеспечения безопасности судоходства. План также предусматривал добровольные взносы судоходных компаний за навигационные и спасательные услуги. Инициатива должна была способствовать восстановлению движения судов и возобновлению переговоров о прекращении конфликта между США и Ираном.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил WSJ, что входящий морской коридор должен полностью контролироваться Тегераном, тогда как Оману может быть оставлен контроль над частью выходящего коридора. По его словам, иранская сторона не перейдет к следующему этапу переговоров с Вашингтоном, пока Маскат не примет это требование.

Тегеран также настаивает на обязательных сборах с проходящих через пролив судов, тогда как Оман и арабские страны Персидского залива поддерживают только добровольные платежи. Разногласия ставят под угрозу усилия посредников, рассчитывавших добиться быстрого восстановления судоходства и возобновления переговоров между США и Ираном.

До начала конфликта через Ормузский пролив проходило около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. В настоящее время движение по международно признанным коридорам серьезно затруднено.

Пресса
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