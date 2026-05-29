"Рами Леви", "Исраэйр" и "Исракард" создали совместный клиентский клуб

Торговая сеть "Рами Леви Шивук а-Шикма", компания кредитных карт "Исракард" и авиакомпания "Исраэйр" объявили о создании совместного клиентского клуба SuperFly.

По условиям соглашения "Исраэйр" получит 10% акций совместного клубного предприятия, "Исракард" – 18%, "Рами Леви" сохранит за собой контрольный пакет в 72%. Соглашение заключено на восемь лет и вступит в силу после получения необходимых корпоративных и регуляторных одобрений.

Новая программа предоставит участникам возможность накапливать доллары для оплаты авиабилетов и отдыха через "Исраэйр" в дополнение к уже существующим бонусам в магазинах сети и на ее онлайн-площадках.

Начисление составит один доллар на каждые 500 шекелей расходов по карте, по премиальным картам – один доллар на каждые 333 шекеля. Покупки у "Исраэйр" дадут дополнительный бонус в размере 30%, а члены клуба получат скидку 50% на страховку от отмены рейсов и на бронирование мест на рейсах "Исраэйр".