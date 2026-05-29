Минрелигии планирует повысить цены на прижизненную покупку участков на кладбище
время публикации: 29 мая 2026 г., 10:08 | последнее обновление: 29 мая 2026 г., 10:08
Министерство по делам религий опубликовало для ознакомления общественности проект приказа о повышении цен на места захоронения.
Согласно проекту, похоронные общества ("Хевра Кадиша") в десяти городах страны запросили повышение цен прижизненное приобретение мест на кладбищах.
В частности, "Хевра Кадиша" в Тель-Авиве просит повысить стоимость прижизненной покупки на 16 тысяч шекелей.