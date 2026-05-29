Минрелигии планирует повысить цены на прижизненную покупку участков на кладбище

Министерство по делам религий опубликовало для ознакомления общественности проект приказа о повышении цен на места захоронения.

Согласно проекту, похоронные общества ("Хевра Кадиша") в десяти городах страны запросили повышение цен прижизненное приобретение мест на кладбищах.

В частности, "Хевра Кадиша" в Тель-Авиве просит повысить стоимость прижизненной покупки на 16 тысяч шекелей.