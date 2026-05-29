Вашингтон объявил о новом пакете антииранских санкций

Государственный департамент и министерство финансов США объявили о введении новых санкций против компаний, физических лиц и судов, связанных с иранской нефтяной промышленностью.

В рамках этих мер восемь судоходных компаний признаны причастными к транспортировке иранской нефти и нефтехимии, а восемь связанных с ними танкеров идентифицированы как заблокированная собственность.

Также под санкции попала сети продажи нефти, через которую прокачаны десятки миллионов баррелей иранской нефти.

Среди фигурантов санкционного списка - несколько судоходных менеджеров из Гонконга, ОАЭ и с Маршалловых островов. Гонконгские компании Ever Shining Limited и HK Yuanhang Shipping управляли танкерами, систематически загружавшими иранскую нефтехимию начиная с 2022 года.

Зарегистрированные в ОАЭ Seafoam Marine, Symphony Shipping и Vanguard Marine Ventures были задействованы в перевозках иранской сырой нефти и сжиженного газа на протяжении 2025-2026 годов.

Санкции затронули также трейдеров иранской нефтехимии. Катарская Classy Pansy Trading экспортировала иранскую нефтехимию на сумму свыше 1 млн долларов в 2023-2024 годах. Сингапурская Alt Capital, уже попавшая под британские санкции за поддержку российского оборонного сектора, также уличена в торговле иранской нефтехимией. Индийская Rishabh Triexim импортировала иранскую нефтехимическую продукцию на сумму около 54,6 млн долларов.

Все имущество и активы фигурантов списка, находящиеся на территории США или под контролем американских лиц, подлежат немедленной заморозке и обязательному уведомлению OFAC. Любые транзакции с участием подсанкционных лиц запрещены без специального разрешения ведомства.