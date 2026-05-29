SentinelOne намерена сократить 10% штата, в том числе в Израиле

Компания по кибербезопасности SentinelOne присоединилась к волне объявлений об увольнениях и намерена сократить 10% штата.

В конце января текущего года в компании работали 2900 человек, в том числе около 320 человек в Израиле.

Следует отметить, что компания не испытывает дефицита ликвидности: по итогам финансового года, завершившегося в январе, операционный денежный поток составил 76 млн долларов. На конец отчетного периода у нее имелось 170 млн долларов в денежных средствах и эквивалентах, а также еще 460 млн долларов на банковских депозитах.