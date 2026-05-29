Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Новый инвестраунд Anthropic: компания оценена в $965 миллиардов

время публикации: 29 мая 2026 г., 11:22 | последнее обновление: 29 мая 2026 г., 11:27
Don Feria/AP Content Services for Anthropic

Американский ИИ-стартап Anthropic объявил о завершении нового раунда привлечения финансирования, по итогам которого компания была оценена в 965 миллиардов долларов.

Anthropic сообщил, что привлек 65 миллиардов долларов в рамках раунда Series H. В число ведущих инвесторов вошли Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks и Sequoia Capital. В раунде также участвовали другие финансовые инвесторы и стратегические инфраструктурные партнеры компании, включая Micron Technology, Samsung Electronics и SK Hynix.

Для сравнения, OpenAI в мартовском инвестраунде была оценена в 852 миллиарда долларов. В феврале Anthropic привлекал финансирование при оценке в 380 миллиардов долларов, таким образом за несколько месяцев оценка компании выросла более чем вдвое.

Anthropic был основан в 2021 году выходцами из OpenAI. Его флагманский продукт – ИИ-сервис Claude, который используется корпоративными клиентами для программирования, анализа данных, автоматизации рабочих процессов и других задач. Компания утверждает, что спрос на Claude продолжает быстро расти: выручка в пересчете на годовые темпы в начале мая превысила 47 миллиардов долларов, а в июне, как ожидается, достигнет 50 миллиардов долларов.

Новые средства Anthropic намерен направить на дальнейшие исследования, в том числе в сфере безопасности ИИ, расширение вычислительной инфраструктуры, развитие продуктов и партнерских программ, а также на удовлетворение растущего спроса со стороны корпоративных клиентов.

