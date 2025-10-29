Жители Ор-Йегуды судятся с застройщиком из-за вида на кладбище

92 покупателя 55 квартир в проекте "Гинди Неве-Аялон" в Ор-Йегуде подали в Тель-Авивский окружной суд иск против строительного подрядчика "Гинди Ахзакот" на сумму 36 миллионов шекелей.

Истцы утверждают, что при продаже квартир подрядчик скрыл от них, что проект будет выходить окнами на кладбище, что существенным образом влияет на стоимость приобретенной ими недвижимости.

Согласно исковому заявлению, компания представила покупателям видеоролики с визуализацией парка и цветущих полей, однако территория будущего кладбища была замаскирована.

В "Гинди", в свою очередь, утверждают, что на момент продажи большей части квартир компания не знала о намерении мэрии Ор-Йегуды построить кладбище в этом районе.