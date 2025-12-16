Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 16 декабря, температура существенно не изменится и будет немного ниже среднесезонной. Облачно. Утром дожди преимущественно на юге. Днем преимущественно без осадков. Вечером и ночью дожди от севера до юга страны. Снегопад на Хермоне.

В Иерусалиме – 8-14 градусов, в Тель-Авиве – 12-19, в Хайфе – 12-17, в Эйлате – 14-20, в Беэр-Шеве – 11-17, на побережье Мертвого моря – 12-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-19, в Ариэле – 9-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-17, на Голанских высотах – 9-15.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 120-200 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 40 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В среду дожди ослабнут и прекратятся. В четверг – малооблачно, без осадков. В пятницу-субботу – местами слабые дожди. В воскресенье-понедельник – переменная облачность.