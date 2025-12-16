Израиль призвал страны по всему миру усилить меры безопасности во время празднования Хануки

Израиль обратился к странам по всему миру с просьбой усилить меры безопасности во время празднования Хануки из опасений повторения терактов, аналогичных атаке в Австралии. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Сотрудники израильских служб безопасности полагают, что в ближайшие дни, массовые мероприятия по случаю Хануки, а также рождественские ярмарки и мероприятия, посвященные празднованию Нового года, могут стать мишенью террористов.

15 декабря после теракта в Сиднее Совет национальной безопасности Израиля опубликовал предупреждение для израильтян за границей, рекомендуя избегать присутствия на неохраняемых массовых мероприятиях, в том числе в синагогах, общинах "Хабада" и на ханукальных вечеринках.