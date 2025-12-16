Трамп подал 10-миллиардный иск против BBC из-за фильма программы Panorama

Президент США Дональд Трамп подал в федеральный суд во Флориде иск о диффамации против британской вещательной корпорации BBC, утверждая, что документальный фильм программы Panorama представил его в "лживом, клеветническом, вводящем в заблуждение, уничижительном и злонамеренном" виде.

Речь идет об эпизоде, посвященном событиям 6 января 2021 года, где, по словам Трампа, монтаж его речи создал впечатление, что он прямо призывал сторонников штурмовать Капитолий, тогда как фрагмент с призывом к мирному протесту был вырезан.

Как следует из иска, Трамп требует 5 млрд долларов компенсации за диффамацию и еще 5 млрд долларов по отдельному пункту – за нарушение закона штата Флорида о "недобросовестной и вводящей в заблуждение торговой практике", то есть общая сумма заявленных требований достигает до 10 млрд долларов.

BBC ранее признала, что монтаж эпизода Panorama действительно мог создать ошибочное впечатление, извинилась и заявила, что не будет повторно показывать фильм, однако настаивает, что правовых оснований для иска о клевете нет.

Скандал вокруг фильма стал одной из причин крупнейшего кризиса доверия к BBC за последние годы: после внутреннего расследования и публикации критического меморандума внешний советник по стандартам рекомендовал пересмотреть практику монтажа политически чувствительных материалов. На фоне разгоревшегося спора вокруг Panorama свои посты покинули генеральный директор корпорации Тим Дейви и глава новостного подразделения Дебора Тернесс.

Юристы отмечают, что Трампу будет непросто добиться успеха в американском суде из-за высоких стандартов свободы слова и необходимости доказать, что BBC действовала "заведомо недобросовестно" или с "грубой неосторожностью".

Ранее по другим поводам похожие иски Дональд Трамп подавал против The New York Times и The Wall Street Journal.