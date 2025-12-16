Полный тезка одного из сиднейских террористов признался, что боится выходить из дома
время публикации: 16 декабря 2025 г., 00:51 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 01:19
Житель Сиднея Навид Акрам, являющийся полным тезкой одного из террористов, убивших 15 человек во время празднования Хануки, признается в видео, что боится выходить из дома, так как его принимают за террориста.
Навид Акрам – гражданин Пакистана, проживающий в Сиднее. Он рассказывает, что в социальных сетях активно распространяется его фотография и утверждается, что он и есть тот, кто 14 декабря стрелял в людей на пляже Бондай (Бонди).
"Я не имею никакого отношения к этому инциденту или к этому человеку. И я не причастен к случившемуся", – говорит он в видео, опубликованном в Facebook генеральным консульством Пакистана в Сиднее. Он просит прекратить распространять его данные и фотографии в интернете.
