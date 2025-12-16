x
16 декабря 2025
|
последняя новость: 05:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 декабря 2025
|
16 декабря 2025
|
последняя новость: 05:30
16 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

ВС США: в восточной части Тихого океана уничтожены три судна контрабандистов, восемь убитых

США
Пентагон
Наркотики
время публикации: 16 декабря 2025 г., 05:06 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 05:53
ВС США: в восточной части Тихого океана уничтожены три судна контрабандистов, восемь убитых
southcom.mil

Южное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные атаковали три судна в международных водах в восточной части Тихого океана, следовавших по "известным маршрутам наркотрафика".

По данным командования, речь идет о районе, который военные давно отслеживают как одно из ключевых направлений морской контрабанды наркотиков.

В официальном заявлении подчеркивается: разведданные указывали, что все три судна были задействованы в перевозке наркотиков. В результате удара, по информации американских военных, убиты восемь человек, находившихся на борту этих судов.

Дополнительные детали – о принадлежности судов, гражданстве погибших и точном характере груза – в заявлении не приводятся. В командовании отметили, что операция проходила в рамках усилий США по пресечению транснациональной контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 декабря 2025

ВС США нанесли удар по "нарколодке" в Тихом океане, четверо убитых
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 ноября 2025

Армия США сообщила об уничтожении в Тихом океане судна террористов, перевозившего наркотики