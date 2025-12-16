ВС США: в восточной части Тихого океана уничтожены три судна контрабандистов, восемь убитых

Южное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные атаковали три судна в международных водах в восточной части Тихого океана, следовавших по "известным маршрутам наркотрафика".

По данным командования, речь идет о районе, который военные давно отслеживают как одно из ключевых направлений морской контрабанды наркотиков.

В официальном заявлении подчеркивается: разведданные указывали, что все три судна были задействованы в перевозке наркотиков. В результате удара, по информации американских военных, убиты восемь человек, находившихся на борту этих судов.

Дополнительные детали – о принадлежности судов, гражданстве погибших и точном характере груза – в заявлении не приводятся. В командовании отметили, что операция проходила в рамках усилий США по пресечению транснациональной контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана.