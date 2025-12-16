x
время публикации: 16 декабря 2025 г., 01:23 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 05:29
На 2-й трассе автомобиль насмерть сбил молодого мужчину
Пресс-служба МАДА

В ночь на 16 декабря на 2-й трассе (Прибрежное шоссе) недалеко от развязки Вингейт автомобиль сбил 21-летнего мужчину, вышедшего из машины, остановленной у обочины в связи с неисправностью.

От полученных травм молодой мужчина скончался.

Также в результате аварии была травмирована женщина примерно 20 лет. В состоянии средней тяжести она была доставлена в больницу "Меир" в Кфар-Сабе, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства этого трагического происшествия.

