На 2-й трассе автомобиль насмерть сбил молодого мужчину

В ночь на 16 декабря на 2-й трассе (Прибрежное шоссе) недалеко от развязки Вингейт автомобиль сбил 21-летнего мужчину, вышедшего из машины, остановленной у обочины в связи с неисправностью.

От полученных травм молодой мужчина скончался.

Также в результате аварии была травмирована женщина примерно 20 лет. В состоянии средней тяжести она была доставлена в больницу "Меир" в Кфар-Сабе, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства этого трагического происшествия.