время публикации: 02 января 2026 г., 12:57 | последнее обновление: 02 января 2026 г., 13:00
Курс валют в Израиле 2 января 2025 года: шекель укрепляется, доллар самый дешевый за 3 года
Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 2 января, валютные торги завершились понижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,282% и составил 3,181 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,392% и составил 3,731 шекеля за €1.

Отметим, что курс доллара по отношению к шекелю в настоящее время самый низкий почти за три года – с конца марта 2022-го.

