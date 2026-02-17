Хаменеи прокомментировал переговоры с США угрожающей цитатой из Корана

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после завершения второго раунда переговоров с США, которые проходили в Женеве, процитировал в своем блоге в соцсети Х Коран.

"Если кто нападет на вас, то и вы нападите на него так же, как он напал на вас...", – процитировал он суру "Аль-Бакара".

Ранее Али Хаменеи написал: "Американцы говорят нам: давайте обсудим вашу ядерную энергетику, чтобы в результате этих переговоров этой энергетики не стало". Хаменеи добавляет: "в таком случае, тут нечего обсуждать".