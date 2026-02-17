i24: расследуются подозрения на подкуп контрабандистами чиновников в штабе США в Кирьят-Гате
время публикации: 17 февраля 2026 г., 22:29 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 22:33
В системе безопасности расследуются подозрения на то, что криминальные структуры пытались подкупить американских чиновников в штабе США в Кирьят-Гате, который координирует усилия по восстановлению сектора Газы. Об этом сообщил корреспондент i24 Авишай Гринцайг.
Согласно подозрениям, криминальные авторитеты с помощью взяток пытались организовать в сектор Газы доставку контрабандных товаров.
О новом расследовании, касающемся контрабанды в Газу, стало известно спустя две недели после подачи обвинительных заключений по делу об организованной и систематической контрабанде товаров в сектор Газы, одним из фигурантов которого является Бецалель Зини, родной брат Давида Зини, главы Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК).
