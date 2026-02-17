x
17 февраля 2026
|
последняя новость: 22:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 февраля 2026
|
17 февраля 2026
|
последняя новость: 22:29
17 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

i24: расследуются подозрения на подкуп контрабандистами чиновников в штабе США в Кирьят-Гате

Газа
США
Криминал
время публикации: 17 февраля 2026 г., 22:29 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 22:33
i24: расследуются подозрения на подкуп контрабандистами чиновников в штабе США в Кирьят-Гате
Olivier Fitoussi/POOL /Flash90

В системе безопасности расследуются подозрения на то, что криминальные структуры пытались подкупить американских чиновников в штабе США в Кирьят-Гате, который координирует усилия по восстановлению сектора Газы. Об этом сообщил корреспондент i24 Авишай Гринцайг.

Согласно подозрениям, криминальные авторитеты с помощью взяток пытались организовать в сектор Газы доставку контрабандных товаров.

О новом расследовании, касающемся контрабанды в Газу, стало известно спустя две недели после подачи обвинительных заключений по делу об организованной и систематической контрабанде товаров в сектор Газы, одним из фигурантов которого является Бецалель Зини, родной брат Давида Зини, главы Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК).

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 февраля 2026

ЦАХАЛ комментирует "громкое дело о контрабанде": "Армии не известен данный инцидент"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 05 февраля 2026

"Гаарец": после прихода Зини ШАБАК пытается ужесточить борьбу с контрабандой в Газу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 февраля 2026

Предъявлены первые обвинения по громкому делу от контрабанде в Газу