02 января 2026
02 января 2026
Экономика

Утверждено назначение Абади-Боинджо на должность главного аудитора минфина

Минфин
время публикации: 02 января 2026 г., 09:56 | последнее обновление: 02 января 2026 г., 09:56
Утверждено назначение Абади-Боинджо на должность главного аудитора минфина
Yonatan Sindel/Flash90

Комиссия по назначениям утвердила предложение министра финансов Смотрича о назначении Михаль Абади-Боинджо на должность главного аудитора министерства финансов.

Для завершения процедуры ее назначение должно быть утверждено правительством.

Абади-Боинджо должна занять должность 1 февраля, когда истечет каденция действующего главного аудитора Яхели Ротенберга.

Она станет первой женщиной, назначенной Смотричем на высокопоставленную должность в министерстве финансов. За свою каденцию Смотрич назначил ответственного за зарплаты, главного экономиста, главу Налогового управления, главу Управления по ценным бумагам, ответственного за рынок капитала и пресс-секретаря минфина. Все назначенные были мужчинами, и во всех случаях назначение было осуществлено со значительной задержкой.

Это будет вторая каденция Абади-Боинджо на должности главного аудитора. Она уже занимала этот пост в 2011-2017 годах.

