Израиль впервые нанес удар по стратегическому объекту иранской газовой инфраструктуры
Официальный израильский источник подтвердил, что ВВС ЦАХАЛа нанесли 18 марта удар по предприятию по обработке природного газа, расположенному на юге Ирана. При этом подчеркивается – удар согласован с США.
Ранее иранские СМИ сообщали об американо-израильском ударе по газовому месторождению Южный Парс и объектам энергетической инфраструктуры в Эселуйе. Южный Парс, расположенный в центральной части Персидского залива, считается крупнейшим в мире газовым месторождением.
Речь идет о ключевых объектах иранской энергетической инфраструктуры. Вывод из строя комплекса в Эселуе повлечет за собой прекращение поставок газа на иранские электростанции, а нефтеперерабатывающие заводы останутся без сырья, необходимого для производства мазута, бензина и дизельного топлива.
Власти Ирана сообщают, что некоторые объекты прекратили работу, чтобы не допустить распространения пожаров. На борьбу с племенем направлены значительные силы. Утверждается, что ситуация под контролем, данных о пострадавших не поступало.