последняя новость: 15:06
Израиль впервые нанес удар по стратегическому объекту иранской газовой инфраструктуры

время публикации: 18 марта 2026 г., 14:39 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 14:51
Официальный израильский источник подтвердил, что ВВС ЦАХАЛа нанесли 18 марта удар по предприятию по обработке природного газа, расположенному на юге Ирана. При этом подчеркивается – удар согласован с США.

Ранее иранские СМИ сообщали об американо-израильском ударе по газовому месторождению Южный Парс и объектам энергетической инфраструктуры в Эселуйе. Южный Парс, расположенный в центральной части Персидского залива, считается крупнейшим в мире газовым месторождением.

Речь идет о ключевых объектах иранской энергетической инфраструктуры. Вывод из строя комплекса в Эселуе повлечет за собой прекращение поставок газа на иранские электростанции, а нефтеперерабатывающие заводы останутся без сырья, необходимого для производства мазута, бензина и дизельного топлива.

Власти Ирана сообщают, что некоторые объекты прекратили работу, чтобы не допустить распространения пожаров. На борьбу с племенем направлены значительные силы. Утверждается, что ситуация под контролем, данных о пострадавших не поступало.

