В Модиин-Илите выявлена зараженная бешенством собака

Минздрав Израиля сообщил о выявлении зараженной бешенством собаки в Модиин-Илите. Речь идет о беспородном метисе немецкой овчарки среднего размера, черного окраса с бежевыми пятнами на морде и лапах.

По данным министерства, с собакой контактировали три человека, они направлены на профилактическое лечение против бешенства. Сообщение о зараженном животном поступило накануне.

Минздрав просит всех, кто с 18 по 28 мая контактировал с этой собакой или чьи домашние животные контактировали с ней либо с бродячим животным в этом районе, срочно обратиться в окружное бюро здравоохранения в Рамле по телефону 08-9181202 или в ближайшее бюро здравоохранения по месту жительства.