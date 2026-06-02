x
02 июня 2026
|
последняя новость: 12:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 июня 2026
|
02 июня 2026
|
последняя новость: 12:27
02 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

В Модиин-Илите выявлена зараженная бешенством собака

Животные
Минздрав
время публикации: 02 июня 2026 г., 12:16 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 12:16

Минздрав Израиля сообщил о выявлении зараженной бешенством собаки в Модиин-Илите. Речь идет о беспородном метисе немецкой овчарки среднего размера, черного окраса с бежевыми пятнами на морде и лапах.

По данным министерства, с собакой контактировали три человека, они направлены на профилактическое лечение против бешенства. Сообщение о зараженном животном поступило накануне.

Минздрав просит всех, кто с 18 по 28 мая контактировал с этой собакой или чьи домашние животные контактировали с ней либо с бродячим животным в этом районе, срочно обратиться в окружное бюро здравоохранения в Рамле по телефону 08-9181202 или в ближайшее бюро здравоохранения по месту жительства.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июня 2026

Найдены бельгийская овчарка с щенками, похищенные в Бейтар-Илите