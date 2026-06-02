Минфин улучшил прогноз по экономике Израиля

Главный экономист министерства финансов Шмуэль Абрамзон обновил прогноз темпов роста израильской экономики, повысив его с 3,3-3,8% до 4%.

Следует отметить, что это все еще существенно ниже прогноза в 5,2%, опубликованного до начала последнего раунда войны с Ираном,

Уточнение последовало после того, как в минфине пришли к выводу, что экономический ущерб от боевых действий оказался меньше ожидаемого.

Минфин исходил из сценария резкого квартального сокращения ВВП, подобного тому, что наблюдалось в прошлом году в ходе операции «Народ как лев», однако в действительности падение оказалось ограниченным.

Параллельно налоговые поступления в 2026 году продолжают превосходить ожидания. Новый прогноз говорит о превышении запланированных показателей на 10 миллиардов шекелей.