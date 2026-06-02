Ливанские источники: ВВС ЦАХАЛа атакуют на юге Ливана, есть убитые
время публикации: 02 июня 2026 г., 08:38 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 08:42
Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что БПЛА ЦАХАЛа утром 2 июня атаковал автомобиль на дороге Набатия-Хардали в южном Ливане. Трое убитых (отец и двое сыновей).
ЦАХАЛ пока не комментирует.
Минувшей ночью ливанские источники сообщали о нескольких авиаударах в южном Ливане: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Султании и по зданию в Маруании, не менее четырех убитых.