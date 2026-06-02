Израильский стартап проводит раунд мобилизации капитала с оценкой $8,5 млрд

Израильский стартап DriveNets, специализирующийся на сетевых серверах, проводит раунд мобилизации капитала в размере 410 миллионов долларов с оценкой стоимости компании в 8,5 миллиардов долларов, сообщает "Глобс".

Это делает DriveNets вторым по стоимости частным стартапом в Израиле после Vast Data, недавно получившей оценку в 30 миллиардов долларов.

Компания, прежде обслуживавшая преимущественно телекоммуникационные компании, сумела встроить свои технологии в ИИ-революцию. Разработанные ею сетевые серверы, предназначенные для управления крупными коммутаторами у телекоммуникационных гигантов, используются в сетевой инфраструктуре для ИИ-дата-центров.

Раунд возглавляют действующие инвесторы - американский фонд Bessemer Venture Partners, чьи интересы представляет израильский партнёр Адам Фишер, и фонд Atreides под руководством Гэвина Бейкера - серийного инвестора в израильские ИИ-компании и одного из первых инвесторов SpaceX, а также производитель чипов AMD.