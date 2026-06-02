Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

На севере Ирака погибли американский и британский солдаты

США
Великобритания
Ирак
время публикации: 02 июня 2026 г., 08:43 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 08:53
На севере Ирака погибли американский и британский солдаты
AP Photo/Susannah George

Двое западных военнослужащих, один из них – британский, второй – американский, погибли 1 июня в ходе учений, проходивших на авиабазе Эрбиль в Курдском автономном районе Ирака.

«Тренировка была совместной с нашими британскими партнерами, которые также потеряли солдата. Ведется расследование. Имя погибшего будет опубликовано через 24 часа», - говорится в заявлении командования Третьей американской армии.

США значительно сократили военное присутствие в Ираке, в том числе – чтобы избежать атак со стороны проиранских боевиков. В то же время присутствие в курдских районах сохраняется, а связи с курдами укрепляются. Недавно в Эрбиле был открыт новый комплекс, в котором располагается генконсульство США,

