На севере Ирака погибли американский и британский солдаты

Двое западных военнослужащих, один из них – британский, второй – американский, погибли 1 июня в ходе учений, проходивших на авиабазе Эрбиль в Курдском автономном районе Ирака.

«Тренировка была совместной с нашими британскими партнерами, которые также потеряли солдата. Ведется расследование. Имя погибшего будет опубликовано через 24 часа», - говорится в заявлении командования Третьей американской армии.

США значительно сократили военное присутствие в Ираке, в том числе – чтобы избежать атак со стороны проиранских боевиков. В то же время присутствие в курдских районах сохраняется, а связи с курдами укрепляются. Недавно в Эрбиле был открыт новый комплекс, в котором располагается генконсульство США,