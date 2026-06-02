"Аль-Маядин": Галибаф заверил Берри, что Иран будет добиваться прекращения войны в Ливане
время публикации: 02 июня 2026 г., 07:08 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 07:13
Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщил, что председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф провел телефонный разговор со спикером парламента Ливана Набихом Берри.
По данным телеканала, Галибаф заявил, что соглашение о прекращении войны между Ираном и США должно включать прекращение атак на всех фронтах, "особенно в Ливане". Он утверждал, что Тегеран "серьезно работает" над прекращением израильских ударов.
Галибаф также заявил, что, если "преступления продолжатся", Иран не только остановит переговорный процесс, но и "будет противостоять" этому. По его словам, Иран намерен добиваться прекращения огня на всей территории Ливана, прежде всего на юге страны.
