02 июня 2026
последняя новость: 07:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

"Аль-Маядин": Галибаф заверил Берри, что Иран будет добиваться прекращения войны в Ливане

время публикации: 02 июня 2026 г., 07:08 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 07:13
Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф
Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщил, что председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф провел телефонный разговор со спикером парламента Ливана Набихом Берри.

По данным телеканала, Галибаф заявил, что соглашение о прекращении войны между Ираном и США должно включать прекращение атак на всех фронтах, "особенно в Ливане". Он утверждал, что Тегеран "серьезно работает" над прекращением израильских ударов.

Галибаф также заявил, что, если "преступления продолжатся", Иран не только остановит переговорный процесс, но и "будет противостоять" этому. По его словам, Иран намерен добиваться прекращения огня на всей территории Ливана, прежде всего на юге страны.

